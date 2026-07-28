В социальных сетях появилась информация о том, что по подозрению в изнасиловании гражданки Китая задержан депутат Байдибекского районного маслихата Ергали Аманбаев, передает BAQ.KZ.

Что сказали в полиции

На запрос редакции в департаменте полиции Туркестанской области подтвердили факт задержания подозреваемого, однако его личность не раскрыли.

«В качестве подозреваемого установлен житель города Шымкент, он взят под стражу», - ответили в ведомстве.

В полиции добавили, что по данному факту ведется досудебное расследование.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства», - уточнили в ДП.

Иную информацию в ведомстве раскрывать отказались, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса, которая не допускает разглашения данных досудебного расследования.

Что известно о заявлении

По данным ряда СМИ, заявление поступило в районное управление полиции от жительницы Алматы. Потерпевшей называют 34-летнюю гражданку Китая. Официального подтверждения этих сведений нет.

Кто такой Ергали Аманбаев

Аманбаев Ергали Асанулы является депутатом маслихата Байдибекского района Туркестанской области. Об этом говорится на официальном сайте аппарата маслихата. Там же указано, что он занимает должность директора ТОО «Карабатыр».

В соответствии со статьей 77 Конституции каждый считается невиновным, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.



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