В Шымкенте суд признал депутата маслихата Туркестанской области Ергали Аманбаева виновным в управлении автомобилем с подложными государственными регистрационными номерами, передает BAQ.KZ. Ему назначен арест сроком на четверо суток и лишение водительских прав на один год.



Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео с автомобилем Lexus, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения в Шымкенте. На кадрах видно, как пассажир выходит из машины прямо на перекрёстке, в салоне не пристёгнуты ремнями безопасности, а сам автомобиль находится на полосе встречного движения. Позже выяснилось, что за рулем находился депутат Туркестанского областного маслихата Ергали Аманбаев.

Проверка полиции показала, что установленные на машине номера "777" зарегистрированы за другим транспортным средством.

В суде Е. заявил, что номерной знак другого автомобиля установил на его машину его брат, а сам он этого не заметил. Е. попросил суд не назначать строгое наказание, — сообщили в суде Шымкента.

Однако, как установил специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, вина депутата подтверждается протоколом, видеозаписью и актом изъятия вещественных доказательств.

Рассмотрев дело, суд назначил наказание по ч. 4 ст. 590 КоАП — арест и лишение прав. Постановление пока не вступило в законную силу.