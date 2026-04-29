Депутату сделали замечание за резкое высказывание в Мажилисе

На пленарном заседании Мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов сделал замечание депутату Анасу Баккожаеву, передает BAQ.KZ.

Поводом для замечания стала высказывание депутата во время обсуждения в первом чтении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства».

Анас Баккожаев задал вопрос председателю Палаты частных судебных исполнителей Нуржану Арынгазинову о недостатках в работе частных судебных исполнителей и несправедливых ограничениях в отношении граждан.

«Например, зная, что человек пенсионер, блокируют его счет. В результате человек не может получить доступ к своим деньгам, вынужден нанимать юриста и нести дополнительные расходы. Вот, по-русски говоря, “дурочку включает” - то есть делает вид, что не понимает проблему, и фактически издевается над пенсионером», - заявил Баккожаев.

Он также напомнил, что часть дохода должника должна оставаться неприкосновенной, однако действующий размер, по его мнению, недостаточен.

«У нас есть сохраняемая сумма - около 50 тысяч тенге. Но достаточно ли этих средств для жизни? Несмотря на это, ограничения применяются в полном объеме», - отметил депутат.

Кроме того, он поднял вопрос лишения права управления транспортом, подчеркнув, что это мешает гражданам зарабатывать.

«Счет можно заблокировать, но лишение права вождения - это препятствие для работы. Тогда как людям зарабатывать? Это нелогично», - сказал он.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов попросил депутата следить за речью.

«Вы находитесь в Парламенте. Пожалуйста, следите за своими словами», - отметил Ерлан Кошанов.

