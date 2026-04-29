Должников будут предупреждать о выселении заранее: Мажилис одобрил поправки

Депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства», передает BAQ.KZ.

В рамках него вводится обязательное уведомление должника за 10 календарных дней до даты выселения. Данная мера дает гражданам возможность подготовиться и найти другое жилье.

Также исключается включение в Единый реестр должников по исполнительным документам о порядке общения с ребенком.

Помимо этого, предусматривается возможность приостановления исполнительного производства до одного месяца для заключения мирового соглашения.

Вводится норма по отмене всех мер принудительного исполнения, если срок предъявления исполнительного документа истек.

Кроме этого, судебный исполнитель, последним исполнивший исполнительный документ и прекративший производство, наделяется правом отмены всех арестов, наложенных другими судебными исполнителями.

Также в рамках закона вносятся изменения в процедуру электронных торгов арестованного имущества. Взыскателю предоставляется право оставить имущество на любом этапе электронного аукциона.