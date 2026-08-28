Депутаты Курултая дают присягу народу Казахстана
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В Астане депутаты первого созыва Курултая дают присягу народу Казахстана, передает корреспондент BAQ.KZ.
Церемония проходит сегодня, 28 августа, в ходе первой сессии Курултая первого созыва.
Присягу приносят все 145 избранных депутатов нового законодательного органа. В числе депутатов присягу произнесла Айжан Аймаганова.
«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и Независимость Республики Казахстан, строго соблюдать ее Конституцию и законы, добросовестно исполнять возложенные на меня почетные обязанности депутата», – произнесла депутат.
Накануне, 27 августа, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 145 депутатов, избранных по партийным спискам пяти политических партий. С момента регистрации начались их депутатские полномочия.
Отметим, после принесения присяги депутаты первого созыва приступят к работе в рамках своих конституционных полномочий.
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