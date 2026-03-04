Депутаты фракции партии «AMANAT» обратились в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка с предложением пересмотреть правила оценки ущерба по обязательному автострахованию (ОСАГО), передает BAQ.kz.

В депутатском запросе Нурсултана Байтилесова отмечается, что сейчас размер ущерба после ДТП обычно определяет сама страховая компания или оценщик, которого она привлекает. При этом именно страховщик и должен выплачивать компенсацию. Речь идет о системе ОСАГО, которая является обязательной для всех автовладельцев Казахстана.

По мнению депутатов, такая система может создавать конфликт интересов.

«Фактически получается, что сторона, которая должна выплатить деньги, сама участвует в определении размера ущерба», — говорится в запросе.

При этом водитель или пострадавшая сторона могут провести независимую оценку только в случае, если страховая компания нарушила установленные сроки.

В Мажилисе считают, что это ограничивает возможности граждан защитить свои права.

«Гражданин часто оказывается в ситуации, когда ему приходится либо соглашаться с расчетом страховой компании, либо начинать дополнительные процедуры», — отмечается в документе.

Депутаты предлагают пересмотреть действующие правила и рассмотреть возможность более широкого использования независимой оценки ущерба при урегулировании страховых выплат.

По их мнению, это поможет сделать систему автострахования более прозрачной и справедливой для водителей.

Также в запросе напомнили, что Президент ранее поручил разработать программы развития страхового и фондового рынков до 2030 года. Сейчас доля страхового сектора в финансовой системе страны составляет около 5%, и повышение доверия к нему считается важной задачей.

В связи с этим Агентству по регулированию и развитию финансового рынка предложено рассмотреть возможные изменения в правилах страхового урегулирования и сообщить о принятых мерах.

