Курултай утвердил свои правила работы: что изменится при принятии законов

Депутаты Курултая на пленарном заседании утвердили Регламент, который определяет, как будет работать новый однопалатный Парламент Казахстана – от рассмотрения законопроектов до деятельности комитетов, комиссий и правил депутатской этики.

Документ разработан в соответствии с новой Конституцией и Конституционным законом «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов». За основу были взяты ранее действовавшие регламенты Парламента и его палат, однако процедуры переработали с учетом перехода к однопалатной модели.

Одно из главных изменений касается того, как теперь будут принимать законы.

Законопроекты пройдут три чтения

Для большинства законопроектов вводится единая трехэтапная модель.

В первом чтении депутаты будут обсуждать концепцию документа – его основные положения, цели и задачи.

Во втором чтении Курултай рассмотрит конкретные поправки. Они будут собраны в сравнительную таблицу головного комитета, который ведет работу над законопроектом.

Третье чтение отводится уже окончательной редакции документа. На этом этапе законопроект будет рассматриваться с точки зрения соответствия Конституции и наличия возможных правовых пробелов.

При этом для ратификации и денонсации международных договоров сохраняется более короткая процедура – два чтения.

Что будет с законопроектами, оставшимися от Мажилиса

Отдельно в Регламенте прописали переходный механизм.

Законопроекты, которые были внесены в Мажилис еще до начала работы Курултая и не успели пройти весь законодательный процесс, не будут начинать путь заново. Их продолжит рассматривать Курултай, но уже по правилам нового Регламента.

Это позволит сохранить ранее проделанную работу и не останавливать рассмотрение документов из-за перехода от двухпалатного Парламента к новой системе.

Как Курултай будет взаимодействовать с Қазақстан Халық Кеңесі

В Регламенте впервые отдельно прописано взаимодействие Курултая с новым конституционным органом – Қазақстан Халық Кеңесі.

Его представители смогут участвовать в парламентских слушаниях, заседаниях постоянных комитетов и рабочих групп, если рассматриваемый вопрос относится к полномочиям Қазақстан Халық Кеңесі. То есть взаимодействие двух институтов предусматривается не только на уровне официальных обращений, но и непосредственно в процессе обсуждения отдельных вопросов и законопроектов.

Комитеты, комиссии и Бюро

Регламент определяет и работу внутренних органов Курултая.

Координировать деятельность будет Бюро Курултая, заседания которого созывает Председатель. В его состав входят заместители Председателя, руководители постоянных комитетов и лидеры представленных в Курултае партийных фракций.

Постоянные комитеты становятся основными рабочими органами Курултая. Направления их деятельности определяет Бюро, а председателей комитетов избирают депутаты на пленарном заседании. При формировании комитетов учитывается представительство партийных фракций. Ранее также предусматривалось, что один из председателей постоянных комитетов должен быть избран из числа депутатов, кандидатура которых предложена оппозицией.

Помимо постоянных комитетов Курултай сможет создавать специальные и временные комиссии для выполнения отдельных задач. Для каждой такой комиссии будут определяться состав, срок работы и конкретные полномочия.

Отдельные правила – для депутатской этики

В Регламенте также закреплены правила депутатской этики и порядок деятельности Совета по этике.

Этот орган будет рассматривать вопросы, связанные с соблюдением депутатами установленных норм поведения.

Напомним, проект Регламента ранее рассматривало Бюро Курултая под председательством Спикера Айбека Дадебая. Тогда также обсуждались направления работы постоянных комитетов, закрепление за ними государственных органов и порядок аккредитации СМИ. Теперь после принятия Регламента Курултай получает основной внутренний документ, по которому будет строиться его дальнейшая работа.