Как будет работать Курултай: проект нового Регламента вынесут на ближайшее заседание

В Курултае готовят документ, который определит правила работы депутатов, комитетов и порядок рассмотрения законопроектов. Проект Регламента обсудили на заседании Бюро под председательством Спикера Курултая Айбека Дадебая.

Документ уже включен в повестку ближайшего заседания Курултая.

Проект подготовлен с учетом норм новой Конституции Казахстана и Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов». В нем закрепляются особенности работы однопалатного Курултая и новая система его конституционных полномочий.

Одно из ключевых новшеств – единая трехэтапная модель рассмотрения законопроектов. При этом для разных категорий документов предусмотрят свои сроки прохождения.

Регламент также определит порядок работы постоянных комитетов Курултая и механизм взаимодействия с Правительством и Қазақстан Халық Кеңесі.

На заседании Бюро отдельно распределили направления работы постоянных комитетов по отраслям законодательства и определили государственные органы, которые будут находиться в сфере их ведения.

Кроме того, Бюро утвердило Правила аккредитации представителей СМИ при Курултае. Документ планируют опубликовать на сайте quryltai.kz.

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