Десятки авто увезли на штрафстоянку в центре Алматы

За несколько часов пресечено около 50 правонарушений, 28 автомобилей эвакуированы на штрафстоянку.

Сегодня 2026, 16:55
АВТОР
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кадр из видео Сегодня 2026, 16:55
Сегодня 2026, 16:55
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Фото: кадр из видео

В центре Алматы провели масштабную проверку соблюдения правил парковки.

Как сообщили в полиции, особое внимание уделяется центральным районам мегаполиса, где неправильно припаркованный транспорт нередко становится причиной заторов и создает угрозу безопасности дорожного движения.

Очередной рейд состоялся в Алмалинском районе с участием эвакуаторов. Уже в первые часы работы правоохранители пресекли порядка 50 правонарушений.

По итогам отработки 28 автомобилей были водворены на специализированную штрафную стоянку.

В полиции напомнили, что нарушение правил парковки является не только административным правонарушением, но и может создавать препятствия для движения транспорта, повышать риск дорожно-транспортных происшествий и осложнять работу экстренных служб.

Водителей призвали не оставлять автомобили в неположенных местах и соблюдать требования правил дорожного движения.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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