Десятки авто увезли на штрафстоянку в центре Алматы
За несколько часов пресечено около 50 правонарушений, 28 автомобилей эвакуированы на штрафстоянку.
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В центре Алматы провели масштабную проверку соблюдения правил парковки.
Как сообщили в полиции, особое внимание уделяется центральным районам мегаполиса, где неправильно припаркованный транспорт нередко становится причиной заторов и создает угрозу безопасности дорожного движения.
Очередной рейд состоялся в Алмалинском районе с участием эвакуаторов. Уже в первые часы работы правоохранители пресекли порядка 50 правонарушений.
По итогам отработки 28 автомобилей были водворены на специализированную штрафную стоянку.
В полиции напомнили, что нарушение правил парковки является не только административным правонарушением, но и может создавать препятствия для движения транспорта, повышать риск дорожно-транспортных происшествий и осложнять работу экстренных служб.
Водителей призвали не оставлять автомобили в неположенных местах и соблюдать требования правил дорожного движения.
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