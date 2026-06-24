В центре Алматы провели масштабную проверку соблюдения правил парковки.

Как сообщили в полиции, особое внимание уделяется центральным районам мегаполиса, где неправильно припаркованный транспорт нередко становится причиной заторов и создает угрозу безопасности дорожного движения.

Очередной рейд состоялся в Алмалинском районе с участием эвакуаторов. Уже в первые часы работы правоохранители пресекли порядка 50 правонарушений.

По итогам отработки 28 автомобилей были водворены на специализированную штрафную стоянку.

В полиции напомнили, что нарушение правил парковки является не только административным правонарушением, но и может создавать препятствия для движения транспорта, повышать риск дорожно-транспортных происшествий и осложнять работу экстренных служб.

Водителей призвали не оставлять автомобили в неположенных местах и соблюдать требования правил дорожного движения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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