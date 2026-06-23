В южной столице задержан водитель в состоянии опьянения за рулём угнанного автомобиля.

Патрульные полицейские Бостандыкского района остановили автомобиль марки Kaiyi на пересечении улиц Тимирязева и Шашкина.

За рулём находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Его сразу же отстранили от управления транспортным средством.

В ходе проверки установлено, что водитель ранее был лишён права управления автомобилем. Кроме того, выяснилось, что машина числилась в угоне с территории Наурызбайского района.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

"По данному факту возбуждены два уголовных дела – за угон транспортного средства, а также за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, лишенным водительских прав", – сообщили в ведомстве.

Правоохранители напоминают, что каждое нарушение закона влечёт ответственность. Управление автомобилем в нетрезвом виде представляет серьёзную угрозу жизни и безопасности на дорогах.

Ведомство призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее подозреваемого в нападении с ножом и угоне автомобиля задержали в Алматы.

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