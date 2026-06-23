Нетрезвый водитель колесил на угнанном авто в Алматы
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В южной столице задержан водитель в состоянии опьянения за рулём угнанного автомобиля.
Патрульные полицейские Бостандыкского района остановили автомобиль марки Kaiyi на пересечении улиц Тимирязева и Шашкина.
За рулём находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Его сразу же отстранили от управления транспортным средством.
В ходе проверки установлено, что водитель ранее был лишён права управления автомобилем. Кроме того, выяснилось, что машина числилась в угоне с территории Наурызбайского района.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
"По данному факту возбуждены два уголовных дела – за угон транспортного средства, а также за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, лишенным водительских прав", – сообщили в ведомстве.
Правоохранители напоминают, что каждое нарушение закона влечёт ответственность. Управление автомобилем в нетрезвом виде представляет серьёзную угрозу жизни и безопасности на дорогах.
Ведомство призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.
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Ранее подозреваемого в нападении с ножом и угоне автомобиля задержали в Алматы.
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