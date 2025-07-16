В Специализированном межрайонном суде Астаны продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, обвиняемых в масштабном хищении благотворительных средств. Сегодня в рамках процесса дали показания десятки потерпевших, передаёт BAQ.KZ.

Среди выступивших — представители общественных и частных благотворительных организаций, бизнесмены, а также безработные граждане, которые перечисляли средства, искренне веря в заявленные цели фонда "Bizbirgemiz Qazaqstan 2030".

Суммы, озвученные в зале суда, значительно разнились — от скромных 30 тысяч тенге до внушительных 200 миллионов. Каждый из потерпевших утверждает, что делал пожертвование с благой целью — помочь гражданам пострадавшим от паводков.

Очередной потерпевший по делу Перизат Кайрат заявил в суде, что его фонд перечислил миллион тенге, основываясь на доверии к публичной активности обвиняемой.

По его словам, он выступал от имени общественного фонда, который в 2024 году перечислил 1 миллион тенге на счёт фонда "Bizbirgemiz Qazaqstan 2030". Средства были собраны среди родственников и предназначались для помощи пострадавшим от паводков в Атырауской области.

"Мы видели, что этот фонд активно освещается в социальных сетях, создаётся впечатление, что он действительно помогает. Поэтому приняли решение перевести деньги именно туда", — отметил Айткулов.

Он подтвердил, что лично не был знаком с подсудимыми.

На вопрос прокурора о гражданском иске на сумму перечисленных средств Айткулов заявил:

"Мы поддерживаем иск в полном объёме и просим суд вернуть средства на счёт нашего фонда".

Прокуроры утверждают, что обвиняемые обманом вовлекали людей в фиктивную благотворительность, используя фальсифицированные документы, фиктивный имидж, участие детей-инвалидов и влияние известных персон. По версии следствия, собранные миллионы расходовались на личные цели: элитные отели, аренда автомобилей, брендовая одежда и рестораны.