Десятки потерпевших выступили в суде по делу Перизат Кайрат
Люди перечисляли от 30 тысяч до 200 миллионов тенге, поверив обещаниям Перизат Кайрат о помощи пострадавшим и особенным детям.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Специализированном межрайонном суде Астаны продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой, обвиняемых в масштабном хищении благотворительных средств. Сегодня в рамках процесса дали показания десятки потерпевших, передаёт BAQ.KZ.
Среди выступивших — представители общественных и частных благотворительных организаций, бизнесмены, а также безработные граждане, которые перечисляли средства, искренне веря в заявленные цели фонда "Bizbirgemiz Qazaqstan 2030".
Суммы, озвученные в зале суда, значительно разнились — от скромных 30 тысяч тенге до внушительных 200 миллионов. Каждый из потерпевших утверждает, что делал пожертвование с благой целью — помочь гражданам пострадавшим от паводков.
Очередной потерпевший по делу Перизат Кайрат заявил в суде, что его фонд перечислил миллион тенге, основываясь на доверии к публичной активности обвиняемой.
По его словам, он выступал от имени общественного фонда, который в 2024 году перечислил 1 миллион тенге на счёт фонда "Bizbirgemiz Qazaqstan 2030". Средства были собраны среди родственников и предназначались для помощи пострадавшим от паводков в Атырауской области.
"Мы видели, что этот фонд активно освещается в социальных сетях, создаётся впечатление, что он действительно помогает. Поэтому приняли решение перевести деньги именно туда", — отметил Айткулов.
Он подтвердил, что лично не был знаком с подсудимыми.
На вопрос прокурора о гражданском иске на сумму перечисленных средств Айткулов заявил:
"Мы поддерживаем иск в полном объёме и просим суд вернуть средства на счёт нашего фонда".
Прокуроры утверждают, что обвиняемые обманом вовлекали людей в фиктивную благотворительность, используя фальсифицированные документы, фиктивный имидж, участие детей-инвалидов и влияние известных персон. По версии следствия, собранные миллионы расходовались на личные цели: элитные отели, аренда автомобилей, брендовая одежда и рестораны.
Самое читаемое
- Перизат Кайрат пользуется ноутбуком в камере? Ответ КУИС
- Кровавое убийство в Алматы: мужчину зарезали на глазах у подростков
- "Я впервые её вижу": Перизат Кайрат отрицает знакомство со свидетельницей по делу о покупке авто
- Казахстанцы будут получать деньги за разоблачение мошенников
- В горах Алматинской области нашли пропавшего 10-летнего мальчика