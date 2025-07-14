В суде по делу Перизат Кайрат представитель ТОО "Солар.kz" сообщил, что компания перечислила 5 млн тенге, полагая, что участвует в реальном благотворительном проекте, передает BAQ.KZ.

В рамках судебного процесса по делу Перизат Кайрат и Гайни Аллашбаевой были заслушаны показания представителя потерпевшей стороны — ТОО "Солар.kz". Как пояснил в суде представитель потерпевшей стороны Медеуов, компания перечислила 5 миллионов тенге в ноябре 2021 года, предполагая, что средства пойдут на строительство реабилитационного центра.

Как сообщил Медеуов, компания исходила из того, что средства направляются на строительство реабилитационного центра для детей с особыми потребностями, и предоставила все документы, подтверждающие перевод.

В ходе допроса потерпевшей стороны, также прозвучало уточнение от Перизат Кайрат о вручении благодарственного письма от имени Бауыржана Байбека на благотворительном вечере, организованном обвиняемыми.

"Мы были уверены, что участвуем в благом деле. Деньги перевели официально. Позже, когда нас начали спрашивать из агентства: "Переводили ли вы деньги?", я понял, что с проектом что-то не так. Тогда я и сказал: если стройки нет — возвращайте деньги", — пояснил он в суде.

Представитель подчеркнул, что о факте хищения узнал только после того, как с ним связались сотрудники следственных органов. Имя следователя он не вспомнил, но подтвердил, что все действия были зафиксированы в протоколах.

Ранее Перизат Кайрат отказалась признать вину в суде.

Прокурор озвучила как Перизат Кайрат тратила благотворительные миллионы. По данным следствия, она использовала детей и фейковый имидж для сбора денег.

Отметим, что перед началом заседания судья разъяснил, что слушание проходит в частично закрытом режиме: представители СМИ и третьи лица допущены только в пресс-центр суда, а присутствие в зале ограничено участниками процесса.