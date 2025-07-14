"Поверили в доброе дело": компания перевела Периза Кайрат 5 млн на центр помощи
О хищении средств стало известно позже — после запроса от следователя.
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В суде по делу Перизат Кайрат представитель ТОО "Солар.kz" сообщил, что компания перечислила 5 млн тенге, полагая, что участвует в реальном благотворительном проекте, передает BAQ.KZ.
В рамках судебного процесса по делу Перизат Кайрат и Гайни Аллашбаевой были заслушаны показания представителя потерпевшей стороны — ТОО "Солар.kz". Как пояснил в суде представитель потерпевшей стороны Медеуов, компания перечислила 5 миллионов тенге в ноябре 2021 года, предполагая, что средства пойдут на строительство реабилитационного центра.
Как сообщил Медеуов, компания исходила из того, что средства направляются на строительство реабилитационного центра для детей с особыми потребностями, и предоставила все документы, подтверждающие перевод.
В ходе допроса потерпевшей стороны, также прозвучало уточнение от Перизат Кайрат о вручении благодарственного письма от имени Бауыржана Байбека на благотворительном вечере, организованном обвиняемыми.
"Мы были уверены, что участвуем в благом деле. Деньги перевели официально. Позже, когда нас начали спрашивать из агентства: "Переводили ли вы деньги?", я понял, что с проектом что-то не так. Тогда я и сказал: если стройки нет — возвращайте деньги", — пояснил он в суде.
Представитель подчеркнул, что о факте хищения узнал только после того, как с ним связались сотрудники следственных органов. Имя следователя он не вспомнил, но подтвердил, что все действия были зафиксированы в протоколах.
Ранее Перизат Кайрат отказалась признать вину в суде.
Прокурор озвучила как Перизат Кайрат тратила благотворительные миллионы. По данным следствия, она использовала детей и фейковый имидж для сбора денег.
Отметим, что перед началом заседания судья разъяснил, что слушание проходит в частично закрытом режиме: представители СМИ и третьи лица допущены только в пресс-центр суда, а присутствие в зале ограничено участниками процесса.
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