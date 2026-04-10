В Аксуском районе области Жетысу мужчина напал на женщину с лопатой, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Инцидент произошел 3 марта в селе Суйыксай. По данным полиции, местная жительница во время обеденного перерыва пришла домой, где подверглась нападению со стороны соседа.

По словам очевидцев, конфликт начался на бытовой почве. Мужчина оскорбил несовершеннолетних детей женщины. Когда она сделала ему замечание, он схватил лопату, которой чистил снег, и напал на нее.

Жители села утверждают, что мужчина нанес женщине около 40 ударов, в том числе по голове. Остановить его смогли только подоспевшие на помощь тренеры местной школы.

Состояние женщины

Пострадавшую срочно доставили в Аксускую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытую рану головы, перелом левой руки, рваные раны пальцев, а также ушибы грудной клетки и мягких тканей спины.

После обследования женщину госпитализировали в хирургическое отделение, ей наложили швы на голову и руку. Известно, что она работает акушером-гинекологом.

Что сказали в полиции

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 107 Уголовного кодекса Казахстана - умышленное причинение вреда здоровью.

«В настоящее время проводится досудебное расследование. Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 УПК иная информация разглашению не подлежит», - отметили в полиции.

В департаменте полиции Жетысуской области также сообщили, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в поселке Жайрем области Улытау мужчина убил сожительницу, мать четверых детей. проводится досудебное расследование по факту убийства женщины. По информации Департамента полиции региона, в день происшествия женщина находилась на рабочем месте - в собственном магазине. Мужчина пришел к ней, после чего между ними произошел конфликт, который перерос в нападение с ножом. По данным родственников, мужчина нанес около 20 ударов, в том числе в жизненно важные органы.