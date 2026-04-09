Убийство женщины в области Улытау: подозреваемый под стражей
Подозреваемый в убийстве в Жайреме находится в больнице под охраной.
В посёлке Жайрем области Улытау проводится досудебное расследование по факту убийства женщины. Об этом сообщили в Департаменте полиции региона, передает корреспондент BAQ.KZ.
По информации СМИ, в день происшествия женщина находилась на рабочем месте - в собственном магазине. Туда пришел её сожитель, после чего между ними произошел конфликт, который перерос в нападение с ножом. По данным родственников, мужчина нанес около 20 ударов, в том числе в жизненно важные органы.
Подозреваемым проходит 33-летний местный житель - сожитель погибшей. После совершенного преступления он предпринял попытку самоповреждения и был доставлен в медицинское учреждение в Жезказгане, где в настоящее время находится под круглосуточной охраной полиции.
«Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. После завершения лечения подозреваемый будет незамедлительно водворён в следственный изолятор», — сообщили в ДП.
В полиции отметили, что ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции области Улытау.
