В Алматы во время пожара в частном благотворительном детском доме "Перзент" эвакуировали 35 детей и сотрудников учреждения, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу акимата города. Пострадавших в пожаре нет.

Воспитанники детдома временно размещены в оздоровительном санатории, где им оказывают необходимую помощь и поддержку.

Детей накормили и расселили по комнатам. Они обеспечены верхней одеждой, продуктами и средствами личной гигиены, а также воспитанники получили сладости, — говорится в сообшении акимата.

На месте продолжают работать представители акимата, общественного совета города, органа опеки Наурызбайского района, а также Центра поддержки семьи и Центра поддержки детей. Ситуация находится под постоянным контролем властей.

Напомним, 9 ноября в детском доме "Перзент" загорелась столовая. Пожар был полностью потушен на площади 1000 квадратных метров.