Детей из сгоревшего детского дома "Перзент" временно разместили в санатории
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы во время пожара в частном благотворительном детском доме "Перзент" эвакуировали 35 детей и сотрудников учреждения, передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу акимата города. Пострадавших в пожаре нет.
Воспитанники детдома временно размещены в оздоровительном санатории, где им оказывают необходимую помощь и поддержку.
Детей накормили и расселили по комнатам. Они обеспечены верхней одеждой, продуктами и средствами личной гигиены, а также воспитанники получили сладости, — говорится в сообшении акимата.
На месте продолжают работать представители акимата, общественного совета города, органа опеки Наурызбайского района, а также Центра поддержки семьи и Центра поддержки детей. Ситуация находится под постоянным контролем властей.
Напомним, 9 ноября в детском доме "Перзент" загорелась столовая. Пожар был полностью потушен на площади 1000 квадратных метров.
Самое читаемое
- В Акмолинской и Павлодарской областях временно ограничено движение на автодорогах из-за непогоды
- Софья Самоделкина завоевала серебро на Гран-при по фигурному катанию в Японии
- "Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали
- Алматы станет центром развития AI в Центральной Азии
- 1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях