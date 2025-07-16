Дети сбежали, мать и бабушка убиты: кровавая драма произошла в Костанайской области
Мужчина убил жену и тёщу, ранил сына.
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В Костанайской области 45-летний мужчина подозревается в жестоком убийстве жены и тёщи. Трагедия произошла вечером 15 июля в райцентре Карабалык, передаёт BAQ.KZ.
По официальным данным Департамента полиции, в одном из домов были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, преступление произошло в ходе семейной ссоры.
По информации из соцсетей и от очевидцев, ранения получил 10-летний сын, а дочь-подросток не пострадала физически — дети убежали с места трагедии.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 45-летний житель посёлка Карабалык, подозреваемый в совершении преступления", — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
В соцсетях пишут, что мужчину нашли в соседнем сарае. У него обнаружены резаные раны, предположительно — попытка самоубийства.
Полиция возбудила уголовное дело: назначены экспертизы, устанавливаются мотивы. Следствие продолжается.
Ранее в Алматы мужчина жестоко убил отца своей возлюбленной.
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