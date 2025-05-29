В жилом комплексе "Жагалау" состоялось спортивное мероприятие "Счастливая среда", приуроченное к республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", передаёт BAQ.KZ.

Акция объединила более 50 юных участников, которые соревновались в традиционных играх — асык ату, ләңгі тебу, перетягивании каната и "весёлых стартах". Главной задачей организаторов стало привлечение подростков к экологическим инициативам через спорт и командную активность.

"Не зря у казахов среда считается счастливым днём. Многие начинания, начатые в этот день, заканчиваются благополучно. Мы хотели объединить эту народную мудрость с идеей чистой окружающей среды и активного образа жизни. Поэтому и назвали мероприятие "Счастливая среда"", — рассказала Гульнур Базарханова, специалист Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата.

По завершении соревнований победителей наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Организаторы отметили, что подобные мероприятия продолжат проводиться в разных районах города.

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