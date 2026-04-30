Детские лагеря 2026: что нужно знать родителям
Власти усиливают контроль и дают рекомендации родителям и владельцам лагерей.
В Казахстане ведётся подготовка к летнему сезону детских лагерей 2026 года, передает BAQ.kz.
По данным Министерства просвещения, в этом году летним отдыхом планируют охватить 3,2 млн детей - это более 86% школьников.
Отдых организуют в 20 круглогодичных лагерях, 179 сезонных центрах, а также почти в 11 тысячах пришкольных и внешкольных площадок. Власти усиливают требования к детским лагерям. Особое внимание уделяется безопасности, санитарным условиям и медицинскому сопровождению.
Что говорят в КСЭК
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в этом году усилена работа по обеспечению безопасности детского отдыха.
За каждым лагерем закреплены специалисты, которые сопровождают подготовку и помогают устранить возможные нарушения.
Для получения разрешения лагеря проходят проверки, включая лабораторные исследования воды, состояния помещений, микроклимата и освещения.
Также проводится мониторинг водоёмов и прилегающих территорий.
Отмечается, что с руководителями лагерей ведётся разъяснительная работа - уже проведены десятки семинаров, консультаций и совещаний.
Список лагерей, получивших разрешение, регулярно публикуется на сайте Комитета.
Во втором полугодии все лагеря, финансируемые из бюджета, пройдут проверки по особому порядку.
Планируется работа 18 круглогодичных и около 200 сезонных организаций.
При этом проверки будут проходить без предварительного уведомления.
Рекомендации
Владельцам лагерей советуют:
- заранее подготовить объекты и получить разрешение
- допускать к работе только сотрудников с медкнижками
- соблюдать вместимость лагеря
- при заболевании детей сразу обращаться к врачам
Родителям рекомендуют:
- выбирать лагеря только из официального списка
- перед поездкой убедиться, что ребёнок здоров
- сообщать о хронических заболеваниях
- при нарушениях обращаться в соответствующие органы
Важно
Лагерям без санитарно-эпидемиологического заключения запрещено принимать детей.
