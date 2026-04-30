Детские лагеря 2026: что нужно знать родителям

В Казахстане ведётся подготовка к летнему сезону детских лагерей 2026 года, передает BAQ.kz.

По данным Министерства просвещения, в этом году летним отдыхом планируют охватить 3,2 млн детей - это более 86% школьников.

Отдых организуют в 20 круглогодичных лагерях, 179 сезонных центрах, а также почти в 11 тысячах пришкольных и внешкольных площадок. Власти усиливают требования к детским лагерям. Особое внимание уделяется безопасности, санитарным условиям и медицинскому сопровождению.

Что говорят в КСЭК

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в этом году усилена работа по обеспечению безопасности детского отдыха.

За каждым лагерем закреплены специалисты, которые сопровождают подготовку и помогают устранить возможные нарушения.

Для получения разрешения лагеря проходят проверки, включая лабораторные исследования воды, состояния помещений, микроклимата и освещения.

Также проводится мониторинг водоёмов и прилегающих территорий.

Отмечается, что с руководителями лагерей ведётся разъяснительная работа - уже проведены десятки семинаров, консультаций и совещаний.

Список лагерей, получивших разрешение, регулярно публикуется на сайте Комитета.

Во втором полугодии все лагеря, финансируемые из бюджета, пройдут проверки по особому порядку.

Планируется работа 18 круглогодичных и около 200 сезонных организаций.

При этом проверки будут проходить без предварительного уведомления.

Рекомендации

Владельцам лагерей советуют:

заранее подготовить объекты и получить разрешение

допускать к работе только сотрудников с медкнижками

соблюдать вместимость лагеря

при заболевании детей сразу обращаться к врачам

Родителям рекомендуют:

выбирать лагеря только из официального списка

перед поездкой убедиться, что ребёнок здоров

сообщать о хронических заболеваниях

при нарушениях обращаться в соответствующие органы

Важно

Лагерям без санитарно-эпидемиологического заключения запрещено принимать детей.

