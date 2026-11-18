Чтобы дети не обходили запрет на соцсети, в Казахстане прорабатывают сразу несколько механизмов, от отметки в eGov о том, что номером пользуется ребенок, до фильтрации Wi-Fi в школах. Об этом на заседании Курултая рассказал первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, отвечая на вопрос депутата Ильи Теренченко.

Депутат указал на главную проблему будущего запрета.

«Запрет соцсетей до 16 лет будет эффективно работать только тогда, когда у родителей будут реальные инструменты его контроля. Сегодня детские номера оформлены на взрослых, поэтому ни операторы, ни платформа не видят, что за экраном ребенок», – сказал Илья Теренченко.

По его словам, депутаты уже предлагали ввести детские сим-карты, причем простые и бесплатные для семей. При регистрации такой карты оператор мог бы автоматически подключать фильтрацию, родительский контроль и проверку возраста без раскрытия персональных данных ребенка.

Еще одна сложность, по мнению депутата, кроется в самих смартфонах.

«Защита у Apple, у Google рассчитана в основном на детей до 13 лет. А наш закон вводит планку до 16 лет», – отметил он.

Депутат спросил, как идет работа с операторами связи и ведет ли министерство переговоры с Apple и Google.

Ростислав Коняшкин ответил, что переговоры с производителями сами по себе проблему не решат.

«Фактически ни в одной стране мира именно такой метод не позволил обеспечить стопроцентный результат», – пояснил первый вице-министр.

По его словам, министерство изучило опыт Турции, Австралии, Китая и других стран и пришло к выводу, что один механизм не работает. Поэтому в Казахстане готовят целый комплекс мер.

Первая мера связана с проверкой возраста. Платформа будет обращаться в специальный сервис и получать только ответ, старше пользователь 16 лет или нет, без его персональных данных.

Вторая касается сим-карт.

«Зачастую родители самостоятельно регистрируют номера на себя и потом передают своим детям», – отметил Ростислав Коняшкин.

Поэтому рассматривают сервис в eGov, где родитель сможет сам указать, что передал номер ребенку. Тогда оператор будет знать, что телефоном пользуется ребенок, и сможет ограничивать трафик и фильтровать запрещенный контент.

Третья мера направлена против VPN, через который во многих странах обходят фильтры. Министерство прорабатывает возможность закреплять за телефоном статус детского устройства. А в общественных местах с Wi-Fi, прежде всего в школах и других организациях образования, предлагают полностью фильтровать трафик.

«Мы ожидаем, что до вступления в силу данных норм мы эту работу завершим», – заявил первый вице-министр.

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