Девочек, пристававших к прохожим в Алматы, снова заметили в Казахстане?

В социальных сетях распространилось видео, снятое в одном из автобусов Астаны. Автор публикации утверждает, что к пассажирам приставали три девочки-подростка. В комментариях некоторые пользователи предположили, что на кадрах могут быть те самые несовершеннолетние иностранки, которых ранее выдворили из Казахстана после резонансного инцидента в Алматы.

Публикация появилась в Threads и быстро привлекла внимание пользователей. По словам автора, три девочки вели себя навязчиво по отношению к пассажирам общественного транспорта.

В комментариях к записи некоторые пользователи заявили, что узнали в подростках девочек, которые несколько месяцев назад стали героями скандальных видеороликов в Алматы. Тогда несовершеннолетние приставали к прохожим, требовали деньги, а в случае отказа вели себя агрессивно и бросали различные предметы.

Однако подтверждения тому, что на новом видео запечатлены именно эти подростки, не было.

Что сказали в полиции

После появления публикации ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Астаны.

"По данной видеозаписи была проведена проверка, в ходе которой установлено, что это старое видео. По решению суда данные граждане были депортированы", – сообщили в полиции.

В ведомстве также подчеркнули, что подобные факты находятся на постоянном контроле правоохранительных органов.

"Работа по их предупреждению и пресечению ведётся на регулярной основе. Полиция призывает граждан проявлять бдительность и своевременно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы", – добавили в ДП.

Что произошло в Алматы

Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвали видеозаписи из Алматы, на которых группа несовершеннолетних девушек приставала к прохожим в общественных местах и вела себя агрессивно.

После проверки полиция установила личности всех участников инцидента. Выяснилось, что подростки являются гражданами Таджикистана. Их поместили в Центр адаптации несовершеннолетних, а законных представителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Позже суд принял решение о принудительном выдворении несовершеннолетних иностранок за пределы Казахстана с запретом на дальнейший въезд в страну.