Девушка выпала из окна ЖК в Алматы
Врачи борются за ее жизнь.
13 Июля 2026, 15:29
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13 Июля 2026, 15:2913 Июля 2026, 15:29
55Фото: кадр из видео
В Алматы девушка пострадала после падения с десятого этажа.
Как сообщили в Департаменте полиции города, инцидент произошел минувшей ночью в Алатауском районе.
По предварительным данным, 20-летняя девушка выпала с десятого этажа одного из жилых комплексов. При падении она ударилась о металлический навес на первом этаже, после чего оказалась на земле.
Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, медики оказывают необходимую помощь.
Сообщается, перед происшествием между девушкой и ее молодым человеком произошел конфликт.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
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Ранее пожилая женщина выпала из окна на козырек магазина в Павлодаре.
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