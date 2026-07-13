Девушка выпала из окна ЖК в Алматы

В Алматы девушка пострадала после падения с десятого этажа.

Как сообщили в Департаменте полиции города, инцидент произошел минувшей ночью в Алатауском районе.

По предварительным данным, 20-летняя девушка выпала с десятого этажа одного из жилых комплексов. При падении она ударилась о металлический навес на первом этаже, после чего оказалась на земле.

Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, медики оказывают необходимую помощь.

Сообщается, перед происшествием между девушкой и ее молодым человеком произошел конфликт.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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