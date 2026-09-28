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Девушка вышла из машины прямо на ходу после ссоры в Кокшетау

28 Сентября 2026, 10:18
АВТОР
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pixabay.com 28 Сентября 2026, 10:18
28 Сентября 2026, 10:18
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Фото: pixabay.com

В Кокшетау поездка на автомобиле закончилась травмами для девушки. После словесного конфликта с водителем она вышла из машины прямо во время движения, передает BAQ.KZ.

Инцидент зарегистрирован в Управлении полиции Кокшетау. По предварительным данным, девушка находилась в автомобиле Volkswagen, когда между ней и водителем произошла ссора.

«Предварительно установлено, что во время движения автомашины марки Volkswagen между водителем и девушкой произошел словесный конфликт. В ходе конфликта девушка на ходу вышла из автомобиля, в результате чего получила телесные повреждения», – сообщили в ДП Акмолинской области.

При этом за нарушение Правил дорожного движения ее привлекли к административной ответственности.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – добавили в ведомстве.

Ранее в Шымкенте конфликт между соседями закончился смертью 65-летнего мужчины.

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