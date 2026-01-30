Девушку, преследовавшую жительницу Семея в ночное время, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщила пострадавшая 24-летняя Аружан в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

По её словам, на этом разбирательство по делу фактически завершено, дальнейших требований, кроме соблюдения дистанции, она выдвигать не намерена.

– Её всё-таки положили в психиатрическую больницу. На этом всё, — написала девушка.

Пострадавшая подчеркнула, что изначально не настаивала на уголовном наказании и не добивалась лишения свободы для нападавшей. В дальнейшем она лишь намерена подать заявление с требованием запретить приближение к ней.

Напомним, инцидент произошёл 28 января 2026 года около 04:00 утра, когда Аружан возвращалась с работы. У дверей подъезда ее стала преследовать неизвестная девушка, требовавшая, чтобы пострадавшая вошла первой. Позднее выяснилось, что она и ранее следила за жильцами дома. Изначально ей был назначен штраф в размере 85 тысяч тенге.