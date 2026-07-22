Девушку сбили на пешеходном переходе в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске водитель автомобиля Hyundai Palisade сбил 26-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

ДТП произошло 21 июля на проспекте И. Есенберлина.

По данным местной полиции, водитель допустил наезд на пешехода. В результате аварии девушка получила телесные повреждения.

В отношении водителя составили административный материал по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего».

"В настоящее время устанавливается степень тяжести причиненных телесных повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДП ВКО.

Ранее в Алматинской области мопедист сбил женщину на пешеходном переходе.

Также в Усть-Каменогорске двое подростков погибли в автомобиле, загоревшемся после ДТП.