Мопедист сбил женщину на пешеходном переходе в Алматинской области

В селе Боролдай Алматинской области водитель мопеда сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия.

ДТП произошло 20 июля около 16:03 на улице Абылай хана. В результате наезда пешеход и пассажир мопеда получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По словам очевидцев, водитель не оказал помощь пострадавшей и покинул место аварии.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность водителя была оперативно установлена.

"Водитель мопеда, скрывшийся с места дорожно-транспортного происшествия, который допустил наезд на пешехода установлен и привлечен к ответственности", – ответили правоохранители на запрос редакции.

В ведомстве уточнили, что водитель мопеда привлечен к ответственности за нарушения Правил дорожного движения и оставления места дорожно-транспортного происшествия.

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Ранее сообщалось, что реанимобиль сбил женщину на "зебре" в Павлодаре.

По предварительным данным, водитель автомобиля двигался по улице Академика Сатпаева и допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства аварии выясняются.

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