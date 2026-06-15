В Алматы сотрудники службы спасения предотвратили трагический инцидент на озере Сайран.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города, во время патрулирования береговой линии в Алмалинском районе спасатели заметили девушку, оказавшуюся в воде. Сотрудники оперативно пришли на помощь и извлекли ее на берег.

Пострадавшей была оказана необходимая помощь. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.

В МЧС напомнили о важности бережного отношения к своему здоровью и жизни, а также призвали граждан при необходимости обращаться за поддержкой к профильным специалистам.