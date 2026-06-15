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  • "Дайте мне умереть" Девушку спасли из воды на Сайране в Алматы

"Дайте мне умереть" Девушку спасли из воды на Сайране в Алматы

Девушку, оказавшуюся в воде, вовремя заметили сотрудники службы спасения во время патрулирования озера.

Сегодня 2026, 10:10
АВТОР
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кадры видео МЧС Сегодня 2026, 10:10
Сегодня 2026, 10:10
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Фото: кадры видео МЧС

В Алматы сотрудники службы спасения предотвратили трагический инцидент на озере Сайран.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города, во время патрулирования береговой линии в Алмалинском районе спасатели заметили девушку, оказавшуюся в воде. Сотрудники оперативно пришли на помощь и извлекли ее на берег.

Пострадавшей была оказана необходимая помощь. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.

В МЧС напомнили о важности бережного отношения к своему здоровью и жизни, а также призвали граждан при необходимости обращаться за поддержкой к профильным специалистам.

Ранее на озере Сайран в Алматы произошел другой резонансный инцидент. Жительница города сообщила в социальных сетях, что неизвестный мужчина пытался увести ее 15-летнюю дочь. По словам женщины, незнакомец подошел к подростку, начал разговор и уговаривал поехать с ним. Девочке удалось уйти и сообщить о произошедшем матери. После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело. В Департаменте полиции Алматы сообщили, что личность мужчины установлена, принимаются меры по его задержанию. Его действиям будет дана правовая оценка.

 

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