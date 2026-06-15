"Дайте мне умереть" Девушку спасли из воды на Сайране в Алматы
Девушку, оказавшуюся в воде, вовремя заметили сотрудники службы спасения во время патрулирования озера.
Сегодня 2026, 10:10
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Сегодня 2026, 10:10Сегодня 2026, 10:10
97Фото: кадры видео МЧС
В Алматы сотрудники службы спасения предотвратили трагический инцидент на озере Сайран.
Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города, во время патрулирования береговой линии в Алмалинском районе спасатели заметили девушку, оказавшуюся в воде. Сотрудники оперативно пришли на помощь и извлекли ее на берег.
Пострадавшей была оказана необходимая помощь. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.
В МЧС напомнили о важности бережного отношения к своему здоровью и жизни, а также призвали граждан при необходимости обращаться за поддержкой к профильным специалистам.
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