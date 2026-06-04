Девять госзакупок на 1,1 млрд тенге отменили в Степногорске

Прокуратура Степногорска предотвратила необоснованные расходы бюджета на сумму 386 млн тенге, выявив нарушения при планировании работ по содержанию города.

Как сообщили в надзорном органе, нарушения были допущены акиматом при формировании государственных закупок на зимнее и летнее содержание городской инфраструктуры.

Проверка показала факты необоснованного завышения сметной стоимости, включения избыточных и экономически не подтвержденных объемов работ, а также установления требований, ограничивающих конкуренцию и не соответствующих требованиям законодательства.

По итогам прокурорского надзора были отменены девять государственных закупок на общую сумму 1,1 млрд тенге. После пересмотра документации сметная стоимость проектов была снижена, а из бюджета исключены необоснованные расходы на 386 млн тенге.

В прокуратуре отметили, что принятые меры позволили предотвратить неэффективное использование государственных средств и обеспечить более рациональное расходование бюджетных ресурсов.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель акима Степногорска и руководитель отдела государственных активов.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что вопросы законного и эффективного использования бюджетных средств остаются на постоянном контроле.