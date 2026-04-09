Известный казахстанский артист Димаш Кудайберген поделился своими мыслями о личной жизни и рассказал, почему пока не спешит связывать себя узами брака, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам исполнителя, он очень серьёзно относится к отношениям и чувствует большую ответственность перед будущей избранницей. Артист признался, что боится принять поспешное решение под влиянием эмоций.

«Я боюсь, что, поддавшись эмоциям, могу разрушить судьбу девушки. Наверное, потому что очень сильно уважаю женщин и отношусь к этой теме с особой серьезностью», — отметил он на форуме в Астане.

Напомним, ранее Димаш Кудайберген рассказал, почему редко дает интервью.