Димаш Кудайберген прибыл в эпицентр гуманитарного кризиса в Бангладеше
Цель миссии – привлечь внимание мирового сообщества к проблемам региона и поддержке устойчивого развития.
Глобальный посол доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген прибыл в район Кокс-Базар в Бангладеш с гуманитарной миссией, направленной на поддержку вынужденно перемещённых лиц.
По данным Dimashnews, Кокс-Базар – один из крупнейших в мире районов размещения беженцев и вынужденных переселенцев. Здесь проживает значительное число людей, нуждающихся в постоянной гуманитарной помощи, включая обеспечение жильём, медицинским обслуживанием, образованием и социальной поддержкой.
В ходе визита представитель ООН ознакомился с деятельностью партнёров и программами, реализуемыми при участии Международной организации по миграции, которые направлены на улучшение условий жизни населения и поддержку наиболее уязвимых групп.
Регион также сталкивается с дополнительными климатическими вызовами – сезонными наводнениями и циклонами, что усложняет гуманитарную работу и усугубляет положение местных общин и переселенцев.
В рамках миссии запланированы встречи и поездки по гуманитарным объектам.
