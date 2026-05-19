Димаш Кудайберген прибыл в эпицентр гуманитарного кризиса в Бангладеше

Цель миссии – привлечь внимание мирового сообщества к проблемам региона и поддержке устойчивого развития.

Сегодня 2026, 12:25
АВТОР
Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

Глобальный посол доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген прибыл в район Кокс-Базар в Бангладеш с гуманитарной миссией, направленной на поддержку вынужденно перемещённых лиц.

По данным Dimashnews, Кокс-Базар – один из крупнейших в мире районов размещения беженцев и вынужденных переселенцев. Здесь проживает значительное число людей, нуждающихся в постоянной гуманитарной помощи, включая обеспечение жильём, медицинским обслуживанием, образованием и социальной поддержкой.

В ходе визита представитель ООН ознакомился с деятельностью партнёров и программами, реализуемыми при участии Международной организации по миграции, которые направлены на улучшение условий жизни населения и поддержку наиболее уязвимых групп.

Регион также сталкивается с дополнительными климатическими вызовами – сезонными наводнениями и циклонами, что усложняет гуманитарную работу и усугубляет положение местных общин и переселенцев.

В рамках миссии запланированы встречи и поездки по гуманитарным объектам.

