Димаш Кудайберген получил свою первую награду в качестве продюсера на церемонии Weibo Gala в Макао, передает BAQ.kz со ссылкой на dimashnews.com.

Торжественное мероприятие «2026 Weibo Gala» прошло на арене Venetian Macao и собрало известных артистов со всего мира.

Димаш принял участие в красной дорожке и музыкальной программе вечера, где тепло поприветствовал своих поклонников и гостей фестиваля.

В финальной части концерта артист исполнил свою авторскую композицию «Fire» - на английском языке, а также зачитал рэп на казахском.

Главным событием для него стало получение премии за «Ежегодный вклад в международный культурный обмен». Эта награда стала первой в его карьере именно как продюсера.

«Ранее я получал награды как певец, а это - моя первая награда в качестве продюсера. Это большая честь для меня», - отметил Димаш.

Он также поблагодарил команду проекта «Voice Beyond Horizon», подчеркнув, что считает награду общей заслугой.

По словам артиста, финал проекта в ближайшее время покажут на телевидении.

Фестиваль в Макао стал площадкой для культурного обмена и объединил представителей разных стран.

