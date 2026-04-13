Димаш получил особенную награду в Китае
Казахстанский артист был отмечен на престижной премии Weibo Gala в Макао.
Димаш Кудайберген получил свою первую награду в качестве продюсера на церемонии Weibo Gala в Макао, передает BAQ.kz со ссылкой на dimashnews.com.
Торжественное мероприятие «2026 Weibo Gala» прошло на арене Venetian Macao и собрало известных артистов со всего мира.
Димаш принял участие в красной дорожке и музыкальной программе вечера, где тепло поприветствовал своих поклонников и гостей фестиваля.
В финальной части концерта артист исполнил свою авторскую композицию «Fire» - на английском языке, а также зачитал рэп на казахском.
Главным событием для него стало получение премии за «Ежегодный вклад в международный культурный обмен». Эта награда стала первой в его карьере именно как продюсера.
«Ранее я получал награды как певец, а это - моя первая награда в качестве продюсера. Это большая честь для меня», - отметил Димаш.
Он также поблагодарил команду проекта «Voice Beyond Horizon», подчеркнув, что считает награду общей заслугой.
По словам артиста, финал проекта в ближайшее время покажут на телевидении.
Фестиваль в Макао стал площадкой для культурного обмена и объединил представителей разных стран.
