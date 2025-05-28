Димаш Кудайберген запускает музыкальное шоу в Китае
Артист объявил о продюсировании шоу на Hunan TV.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанский певец и Народный артист Димаш Кудайберген сообщил фанатам о новом повороте в своей карьере — он станет продюсером музыкальной программы на китайском телеканале Hunan TV, одном из крупнейших в стране, передаёт BAQ.KZ.
Об этом Димаш рассказал лично во время фан-встречи в Алматы, собравшей 12-тысячную аудиторию на "Алматы Арене".
"У меня для вас хорошая новость. В следующем году я буду продюсером одной из программ, похожей на шоу I Am a Singer, в котором сам принимал участие. Мы будем работать с телеканалом Hunan TV", — сообщил артист, вызвав бурную реакцию поклонников.
Кроме этого, певец анонсировал свой сольный концерт в Нью-Йорке, который состоится на знаменитой арене Madison Square Garden — одной из самых престижных концертных площадок в мире.
Фрагменты с объявлением были опубликованы в Telegram-каналах фанатов и на личной странице певца в социальных сетях.
Ранее мы писали о том, что дзюдоист из Атырау выступил на концерте в Алматы.
@ayumeri_k Қуанышты жаңалығы қуантты😍❤️ #димаш #димашкудайберген #димашқұдайберген #dimashkudaibergen #dears #almaty2025 #elbruso #elbruso #dq #rek ♬ оригинальный звук - Ayumeri_k
Самое читаемое
- В Астане обсудили пути укрепления правопорядка через религию
- Казахстанские школьники разработали водный поезд, который свяжет города и сёла
- Аксакал и его сын из Агадыря завоевали золото на чемпионате мира
- Депутат предложил использовать мясо сайги для питания военных и заключённых
- Как подать заявку на жильё онлайн в Казахстане