Казахстанский певец и Народный артист Димаш Кудайберген сообщил фанатам о новом повороте в своей карьере — он станет продюсером музыкальной программы на китайском телеканале Hunan TV, одном из крупнейших в стране, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Димаш рассказал лично во время фан-встречи в Алматы, собравшей 12-тысячную аудиторию на "Алматы Арене".

"У меня для вас хорошая новость. В следующем году я буду продюсером одной из программ, похожей на шоу I Am a Singer, в котором сам принимал участие. Мы будем работать с телеканалом Hunan TV", — сообщил артист, вызвав бурную реакцию поклонников.

Кроме этого, певец анонсировал свой сольный концерт в Нью-Йорке, который состоится на знаменитой арене Madison Square Garden — одной из самых престижных концертных площадок в мире.

Фрагменты с объявлением были опубликованы в Telegram-каналах фанатов и на личной странице певца в социальных сетях.

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