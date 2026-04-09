Дина Исламбекова завоевала "золото" чемпионата Азии по боксу
Исламбекова билась против Алфии Патхан из Индии
Казахстанка Дина Исламбекова одержала победу на чемпионате Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передает BAQ.kz.
В финале весовой категории свыше 80 килограммов Исламбекова билась против Алфии Патхан (Индия).
Исламбекова захватила преимущество с первого раунда. По ходу стартовой трехминутки Патхан побывала в нокдауне.
Далее казахстанка продолжила доминировать в ринге. В третьем раунде она вновь отправила соперницу в нокдаун. В итоге Дина добилась убедительной победы, завоевав "золото".
Таким образом, женская команда Казахстана по боксу завершила ЧА-2026 с пятью медалями. Надежда Рябец (до 80 кг) стала первой, Бахыт Сейдиш (до 70 кг) финишировала второй, Айгерим Саттыбаева (до 48 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг) отметились "бронзой".
Ранее, казахстанская боксёрша Надежда Рябец стала победительницей чемпионата Азии в Улан-Баторе, принеся сборной первую золотую медаль турнира.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Что бесплатно для детей в Казахстане в 2026: полный список льгот и как их оформить
- Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается