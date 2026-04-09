Казахстанская боксёрша Надежда Рябец стала победительницей чемпионата Азии в Улан-Баторе, принеся сборной первую золотую медаль турнира, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В финале в весовой категории до 80 килограммов Рябец встретилась с представительницей Узбекистана Рухшона Парпиева.

В НОК РК сообщили, что казахстанка с первых минут захватила инициативу и уверенно забрала первый раунд со счётом 5:0. Во втором раунде Рябец продолжила доминировать, действуя разнообразнее, активнее и точнее соперницы. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу представительнице Казахстана.

Таким образом, Надежда Рябец принесла стране первое «золото» чемпионата Азии 2026 года.

