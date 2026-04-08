В Казахстане действующего законодательства достаточно для противодействия преступлениям с использованием искусственного интеллекта. Об этом заявила депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, искусственный интеллект не является отдельной категорией преступления, а выступает лишь инструментом, который используют злоумышленники. Соответственно, существующие нормы Уголовного кодекса уже позволяют привлекать к ответственности за такие действия.

«Искусственный интеллект - это достаточно сложная и эффективная технология для конструирования мошеннических схем, но это всего лишь технология. Преступление остаётся преступлением, которое совершено с её помощью», - отметила депутат.

Смышляева подчеркнула, что законодательная база уже содержит необходимые статьи, включая положения об использовании информационных технологий как отягчающего обстоятельства. При этом основная проблема сегодня заключается не в нехватке норм, а в их практическом применении.

«Другой вопрос - это применимость, частота использования и администрирование. Вот это сейчас, наверное, самый важный аспект», - пояснила она.

Отвечая на вопрос о необходимости введения отдельной ответственности за дипфейки, депутат заявила, что пока такой потребности нет. По её мнению, действующих механизмов достаточно, а новые нормы следует рассматривать только после накопления правоприменительной практики.

При этом она обратила внимание, что такие меры, как маркировка синтетического контента, вряд ли смогут повлиять на преступников, поскольку они изначально действуют вне правового поля.

«Маркировка - это не для преступников. Ни один преступник не будет свой дипфейк маркировать. Это нелогично. Преступник будет продолжать действовать как преступник», - подчеркнула Смышляева.

Вместе с тем она допустила, что в будущем возможно ужесточение наказания за использование искусственного интеллекта в преступных целях. На текущем этапе, по её словам, приоритетом остаются повышение эффективности правоприменения и профилактическая работа с населением.

Дипфейк, VPN и данные: почему мошенники становятся опаснее

Названы самые опасные схемы мошенников в Астане