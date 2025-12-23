Подавляющее большинство предпринимателей не затронет налоговая реформа. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"90% бизнесменов эта налоговая реформа никак не касается. Они не платили НДС, работали в общеустановленном режиме налогообложения - не будут платить НДС и продолжат работать в ОУР, взаимодействуя с клиентами B2C.

А вот остальные - я сказал, почему мы это делаем. Потому что у нас есть вопросы к тому, как первоначальная идеология специальных налоговых режимов была, не побоюсь этого слова, немного неправильно подкорректирована. Она стала не идеологией роста бизнеса и его масштабирования с микро, малого, среднего в крупный, а идеологией налогового офшора, налоговой оптимизации.

Естественно, нормальное государство не может это терпеть, когда ему в первую очередь нужно выполнять свои социальные функции, а там есть и другие функции государства: образование нужно поддерживать и так далее. И соответственно, нормальное государство не может этого терпеть. Поэтому мы и делаем эту реформу", – сказал Жумангарин.

Ранее сообщалось, что из бюджета 2026 года исключили неприоритетные траты на 8 трлн тенге.