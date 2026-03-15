На референдуме за рубежом будут работать 71 участок в 54 странах. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов, передает BAQ.KZ.

"Во время референдума будет функционировать 71 участок при загранучреждениях РК в 54 странах. В связи со сложной военно-политической обстановкой и низким уровнем представленности наших граждан, в 10 странах не будут открыты 11 участков (Иран, Израиль, Иордания, Катар, ОАЭ (2 участка), Оман, Ливан, Кувейт, Украина и Эфиопия). Общее количество голосующих граждан РК за рубежом составило 14 380 человек", - сказал Исетов.

Он отметил, что голосование на участках референдума началось в Токио и Сеуле в 03:00 часов по времени Астаны. До 08:00 часов в общей сложности открылось 23 избирательных участка, на которых проголосовали 198 человек.

Последним откроется и закроется участок референдума при Генеральном консульстве РК в г. Сан-Франциско (США).

"В частности, он откроется сегодня в 19:00 часов и закроется завтра 16 марта в 08:00 часов по времени Астаны", - заключил Исетов.

Ранее сообщалось, что в регионах на 07:00 приступили к голосованию 10 388 избирательных участка.

Референдум проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 11 февраля 2026 года.