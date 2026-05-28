Лукашенко об искусственном интеллекте: "ИИ не заменяет человека"

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, где высказался о развитии искусственного интеллекта, цифровой трансформации и технологической политике стран Евразийского экономического союза, передает BAQ.KZ.

По словам белорусского лидера, для Беларуси искусственный интеллект не является "данью моде" или попыткой следовать мировым трендам ради популярности.

"Во-первых, для нас искусственный интеллект не самоцель, не дань моде и не повод в погоне за хайпом отказываться от наработанных десятилетиями практик. Как раз убежден, что этот искусственный интеллект не на пустом месте создан, он вытекает из тех практик, что уже созданы", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что искусственный интеллект должен оставаться прежде всего прикладным инструментом, который помогает развитию экономики и повышению качества жизни людей.

"Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан", - отметил он.

Отдельно Александр Лукашенко заявил, что Беларусь сознательно делает ставку на собственный путь цифрового развития и развитие национальных технологий.

"Во-вторых, мы давно выбрали собственный путь в цифровом развитии и следуем ему. Это отказ от слепого копирования зарубежных технологий и правил игры в пользу создания отечественных компетенций и своих решений", - сказал глава Беларуси.

Лукашенко также высказался по поводу опасений, связанных с возможным сокращением рабочих мест из-за развития искусственного интеллекта.

По его мнению, ИИ не заменяет человека, а помогает освободить людей от рутинной и опасной работы.

"Искусственный интеллект не заменяет человека, а снимает с него рутинные и опасные задачи, помогает нарастить компетенции и возможности инженеров, технологов, аграриев, учёных, чиновников. Поэтому я вначале привел вам определения искусственного интеллекта и информатики. Речь идёт о повышении КПД человеческого труда. Там, где это действительно необходимо и уместно. Это очень важно сейчас", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, V Евразийский экономический форум проходит в Астане в рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС в 2026 году. Главной темой форума стала "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".

Форум проходит в рамках председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза в 2026 году. Одним из важных вопросов повестки председательства Казахстана в ЕАЭС является практическое применение технологий искусственного интеллекта для совершенствования мониторинга торговых барьеров, анализа соблюдения договоренностей и повышения прозрачности экономических процессов в рамках ЕАЭС.

Среди высоких гостей Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, вице-президент Республики Куба Сальвадор Вальдес Меса, заместитель Премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунг, заместитель Премьер-министра Монголии Нямтайширын Нормтойбаяр, председатель коллеги ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и другие официальные лица.

Архитектура ЕЭФ-2026 включает порядка 30 мероприятий, объединённых в четыре тематических блока: "Трансформация развития рынка ЕАЭС", "Евразийская сопряженность", "ЕАЭС+" и "Мероприятия на полях форума".