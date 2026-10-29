Для обладателей крупных состояний могут ввести повышенную налоговую ставку

Вопрос введения повышенной налоговой ставки для обладателей крупных состояний рассмотрят с учетом международного опыта. Об этом на заседании Правительства сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает BAQ.KZ.

«Вопрос введения повышенной ставки для обладателей крупных состояний будет рассмотрен с учетом анализа международной практики. Будет выработан подход, наиболее адаптированный к условиям Казахстана», - сказал Амрин.

Он отметил, что с начала года работа по совершенствованию налогового законодательства ведется в рамках Проектного офиса. С учетом предложений представителей бизнес-сообщества уже разработан пакет точечных изменений в Налоговый кодекс.

Поддержка предпринимателей

Он также сообщил, что для стимулирования укрупнения предпринимателей разработают План по развитию среднего бизнеса. Документ будет включать механизмы долгосрочного финансирования, технологической модернизации и ослабления административного давления на бизнес.

«Совместно с депутатами Курултая, будет рассмотрен вопрос введения с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проведение проверок и профилактического контроля субъектов микро- и малого предпринимательства», - сказал Амрин.

Финансирование инфраструктуры

Первый вице-министр также сообщил, что для реализации обозначенного Главой государства курса на масштабное строительство инфраструктуры создан Фонд инфраструктурного развития.

По его словам, подготовлены поправки в Бюджетный кодекс.

«Подготовлены поправки в Бюджетный кодекс, определяющие правовые основы деятельности Фонда, порядок финансирования проектов, а также механизмы казначейского сопровождения и контроля за целевым использованием средств. Для предотвращения необоснованных и неэффективных расходов будут активно использоваться технологии искусственного интеллекта».

Ранее сообщалось, что минимальную зарплату повысят до 110 тысяч теңге с 2027 года.