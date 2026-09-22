Для «Яндекс» и inDrive в Казахстане планируют ввести новые ограничения

В Казахстане намерены усилить требования к сервисам пассажирских перевозок, в том числе «Яндекс» и inDrive. Планируется повысить ответственность агрегаторов и запретить использование в такси некоторых переоборудованных автомобилей. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.KZ.

По словам министра, Министерство транспорта совместно с МВД, «Яндекс» и inDrive уже провело работу по исключению из пассажирских перевозок автомобилей с правосторонним расположением руля.

В результате из эксплуатации вывели около 70 тыс. праворульных автомобилей.

Следующим шагом станет ужесточение требований к машинам, которые допускаются к работе в такси. В частности, планируется законодательно запретить использовать для пассажирских перевозок праворульные автомобили, которые были переоборудованы на левостороннее управление.

Кроме того, власти намерены повысить ответственность агрегаторов перевозок. Какие именно новые обязанности или санкции могут установить для сервисов, в сообщении не уточняется.

Изменения могут затронуть не только водителей, но и сами платформы, через которые казахстанцы заказывают такси.