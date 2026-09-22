В МВД заявили о слабом оснащении патрульных машин цифровыми комплексами
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Министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании Правительства заявил о слабом оснащении патрульных автомобилей цифровыми комплексами, передает BAQ.KZ.
Обращаясь к Премьер–министру Олжасу Бектенову он отметил, что за последние 10 лет при поддержке Правительства материально–техническое обеспечение полиции заметно улучшилось. Количество патрульных автомобилей по стране достигло трех тысяч.
«Но, к сожалению, 86% из них не оснащены мобильными комплексами. Это означает, что у таких патрульных ограничены возможности применения элементов искусственного интеллекта, выявления превышений скорости, разыскиваемых автомобилей, оперативного собирания необходимых сведений при выезде на места происшествия», – сказал министр.
Он отметил, что эти цифровые решения приобретаются за счет местного бюджета. Однако акиматы не везде одинаково активно ведут эту работу
В Карагандинской, Кызылординской, Жетысу, Павлодарской и Восточно–Казахстанской областях уровень оснащённости не превышает 17%.
Ранее в МВД открыли комнату психологической разгрузки для полицейских.
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