В МВД заявили о слабом оснащении патрульных машин цифровыми комплексами

Министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании Правительства заявил о слабом оснащении патрульных автомобилей цифровыми комплексами, передает BAQ.KZ.

Обращаясь к Премьер–министру Олжасу Бектенову он отметил, что за последние 10 лет при поддержке Правительства материально–техническое обеспечение полиции заметно улучшилось. Количество патрульных автомобилей по стране достигло трех тысяч.

«Но, к сожалению, 86% из них не оснащены мобильными комплексами. Это означает, что у таких патрульных ограничены возможности применения элементов искусственного интеллекта, выявления превышений скорости, разыскиваемых автомобилей, оперативного собирания необходимых сведений при выезде на места происшествия», – сказал министр.

Он отметил, что эти цифровые решения приобретаются за счет местного бюджета. Однако акиматы не везде одинаково активно ведут эту работу

В Карагандинской, Кызылординской, Жетысу, Павлодарской и Восточно–Казахстанской областях уровень оснащённости не превышает 17%.

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