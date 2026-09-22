МВД назвало самые опасные участки республиканских трасс
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Министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании Правительства сообщил, что лишь 16% дорог в Казахстане соответствуют современным требованиям, передает BAQ.KZ.
Министр назвал опасные участки республиканских трасс.
«Участки дорог с наибольшим числом погибших приходятся в Жамбылской области на трассе «Алматы – Ташкент», где погибли 60 человек, в Алматинской области автодорога «Алматы – Бишкек» – 33 человека, «Алматы – Усть-Каменогорск» – 12 человек и «Алматы – Кокпек – Коктал» – 17 человек, а также в Актюбинской области и – 19 человек, в направлении «Актобе – Атырау» – погибло 14 человек», - сказал министр.
«Необходимо построить шесть тысяч километров дорог первой категории. Эффективность таких дорог очень высока. Например, между Карагандой и Алматы введена в эксплуатацию четырёхполосная магистраль. На этом участке смертность снизилась на 47%. Министерству транспорта и «КазАвтоЖол» необходимо ускорить решение этого вопроса», - сказал министр.
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