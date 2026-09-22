МВД назвало самые опасные участки республиканских трасс

В трех областях сложилась наиболее тяжелая ситуация

Отдельно Ержан Саденов остановился на дорогах местного значения. В 2026 году на них погибли 251 человек. При этом 90% погибших приходится на Туркестанскую, Алматинскую и Жамбылскую области.

«В этих трех областях ситуация очень тяжелая. Основные причины – лобовые столкновения автомобилей, наезды на препятствия и животных, а также опрокидывания. Акимам этих областей необходимо срочно заняться данным вопросом», – заявил министр.

По его словам, необходимо устанавливать ограждения и дорожные знаки, обустраивать безопасные обочины, а также устранять ямы и выбоины.

80% ДТП происходят в населенных пунктах

Проблемы с дорожной инфраструктурой сохраняются и внутри населенных пунктов. По данным МВД, на них приходится 80% всех ДТП и треть погибших. Одной из основных причин министр назвал нехватку пешеходных переходов, освещения и тротуаров.

«Необходимо оборудовать светофорами 19 тысяч переходов, установить 100 тысяч метров пешеходных ограждений, проложить 15 тысяч километров сетей освещения и обустроить 60 тысяч километров тротуаров», – сказал Саденов.

В качестве примера он привел Костанайскую область, где светофорами регулируются только 2% пешеходных переходов. В Кызылординской области этот показатель составляет 3%, а в Алматинской, Жамбылской, Атырауской и и областях, а также Алматы – не превышает 9%.

Казахстану необходимо еще 6 тысяч километров дорог первой категории

Одним из способов снизить смертность на трассах глава МВД назвал строительство дорог первой категории. По его словам, необходимо построить еще 6 тыс. километров таких дорог.

В качестве примера Саденов привел четырехполосную магистраль между Карагандой и Алматы, где после ввода дороги в эксплуатацию смертность снизилась на 47%.

«Необходимо построить шесть тысяч километров дорог первой категории. Эффективность таких дорог очень высока. Например, между Карагандой и Алматы введена в эксплуатацию четырехполосная магистраль. На этом участке смертность снизилась на 47%. Министерству транспорта и "КазАвтоЖол" необходимо ускорить решение этого вопроса», – сказал министр.

При этом в целом по стране показатели аварийности снизились: количество ДТП – на 5%, погибших – на 15%, пострадавших – на 6%.

Водителям не хватает мест для отдыха

Ержан Саденов также отметил, что качество придорожного сервиса также оставляет желать лучшего. Кемпингов и пунктов питания очень мало. Водители вынуждены управлять автомобилем без отдыха. В результате они засыпают за рулем.