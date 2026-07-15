Для защиты Астаны от паводков строят 23-километровый водосбросный канал
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В Астане продолжается строительство катастрофического водосбросного канала, который станет частью системы защиты столицы от паводков. На сегодняшний день выполнено почти 50% земляных работ, а завершить проект планируется до конца 2026 года, передает корреспондент BAQ.KZ.
Руководитель проекта Александр Попов сообщил, что строительные работы на объекте начались в апреле 2026 года после получения разрешения на строительство.
По его словам, общая протяженность катастрофического водосбросного канала составляет 23 километра. Проект предусматривает разработку 11 млн кубометров грунта, из которых 5 млн кубометров уже выполнены.
"На сегодняшний день 5 миллионов кубов уже выполнено, осталось 6 миллионов. В данный момент мы выполняем порядка 40 тысяч кубометров за смену. По итогам реализации проекта предполагаем завершить работы до конца года", – сказал Попов.
Он подчеркнул, что основная задача проекта – защитить столицу от возможных паводков. В случае экстремального притока воды из Астанинского водохранилища излишки будут направляться по катастрофическому водосбросному каналу в реку Нура, минуя город.
Ранее сообщалось, что реконструкцию контррегулятора защитной дамбы Астаны планируется завершить до конца 2027 года. Этот объект также играет важную роль в защите столицы от паводковых рисков.
Кроме того, Астанинское водохранилище впервые за полвека начали очищать от донных отложений. Работы проводят с использованием специальной техники – большого земснаряда с гидрорыхлителем и самоходного земснаряда-амфибии. Очистка водоема рассчитана на 13 лет.
Также в Комитете водного хозяйства объяснили, почему очистка Астанинского водохранилища займет 13 лет.
Астанинское водохранилище было введено в эксплуатацию в 1970 году и является одним из ключевых объектов, обеспечивающих столицу водными ресурсами.
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