До 10 млн за разрушенное жилье: в Казахстане раскрыли детали новой страховки

Заместитель директора Департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Серикбосын Толебеков в интервью BAQ.KZ рассказал, как предлагается страховать жилье казахстанцев от стихийных бедствий.

По его словам, сейчас такое страхование является добровольным. Однако в Казахстане рассматривают возможность сделать его обязательным для трех основных рисков: землетрясений, природных пожаров и наводнений.

«Раньше этот вид страхования был добровольным, и имущество можно было застраховать от различных рисков. Теперь мы предлагаем обязательное страхование. Рассматриваются три риска: землетрясение, природный пожар и наводнение. По оценке ООН, 75% регионов Казахстана подвержены этим природным рискам», – рассказал Серикбосын Толебеков.

Сколько придется платить

Если соответствующий закон будет принят и вступит в силу, казахстанцам необходимо будет оплачивать страховку жилья. Предварительно ее стоимость может составить от 2 до 20 тысяч тенге.

Размер будет зависеть в том числе от того, где находится недвижимость. Чем выше риск стихийного бедствия в конкретном регионе, тем дороже может быть страховка.

При этом размер компенсации предлагается привязать к уплаченной страховой премии.

«Страховой взнос составит от 2 до 20 тысяч тенге. Он будет зависеть и от региона, в котором находится имущество. Если жилье расположено в зоне повышенного риска, соответственно, страховой взнос будет выше. При наступлении стихийного бедствия на первоначальном этапе предполагается выплата в размере до 500 страховых взносов. Например, при взносе в 2 тысячи тенге выплата составит 1 млн тенге, а при взносе в 20 тысяч тенге – 10 млн тенге», – пояснил Толебеков.

До 10 млн тенге при разрушении жилья

Отдельно представитель Агентства рассказал, как предлагается определять размер выплаты после стихийного бедствия. Он будет зависеть от степени повреждения жилья.

Если дом или квартира подлежат восстановлению, предполагается выплата в размере 250 страховых взносов. Если жилье разрушено настолько, что восстановить его невозможно, – до 500 страховых взносов.

«Мы хотим сделать процедуру оценки максимально эффективной и удобной, а выплаты – быстрыми. Рассматриваются два случая: если имущество можно восстановить, выплата составит 250 страховых взносов. Если жилье восстановлению не подлежит – 500. При максимальном страховом взносе речь идет о 10 млн тенге», – рассказал он.

Напомним, в Казахстане рассматривается вопрос введения обязательного страхования жилья от землетрясений, наводнений и природных пожаров.

Программа разработана по поручению Главы государства. Предполагается, что новая система должна сделать механизм страхования более понятным и гибким для граждан и бизнеса, а страховую защиту – привязать к конкретным рискам.

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