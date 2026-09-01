До 15 сентября 2026 года отдельным категориям казахстанцев необходимо представить декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 или декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. При этом большинству граждан ежегодно отчитываться перед налоговыми органами не требуется. Кто должен представить декларацию, какие сведения необходимо указать и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков, разбирался BAQ.KZ.

Кому нужно сдать декларацию

С 2026 года подход к всеобщему декларированию изменился. Обязанность представлять декларации возникает при наличии конкретных оснований, установленных Налоговым кодексом.

Форма 250.00 – декларация об активах и обязательствах. Она представляется не позднее 15 сентября года, в котором у физического лица возникла соответствующая обязанность.

В 2026 году форму 250.00 должны представить, в частности, граждане и резиденты Казахстана, имеющие подлежащие декларированию активы за рубежом. Речь может идти о недвижимости и транспорте, долях в иностранных компаниях, инвестиционном золоте, ценных бумагах и производных финансовых инструментах иностранных эмитентов, деньгах на иностранных брокерских счетах и других предусмотренных законодательством активах.

Основанием для представления декларации также может стать наличие денег на счетах в иностранных банках, если их совокупная сумма превышает 1000 МРП.

Форму 250.00 представляют и другие категории, для которых такая обязанность предусмотрена законодательством, в том числе отдельные лица, занимающиеся частной практикой, а также кандидаты на определенные государственные и выборные должности и их супруги.

В декларации в предусмотренных законодательством случаях могут отражаться наличные деньги в пределах 10 тысяч МРП, а также дебиторская и кредиторская задолженность.

При этом задолженность между физическими лицами должна иметь соответствующее документальное подтверждение.

Кто должен сдать форму 270.00

Декларация о доходах и имуществе по форме 270.00 в 2026 году представляется за отчетный 2025 год. Срок – не позднее 15 сентября.

Сам факт того, что гражданин ранее представлял форму 250.00, больше не означает автоматической обязанности ежегодно подавать форму 270.00. Для этого должно существовать одно из оснований, предусмотренных законодательством.

В числе тех, кто должен представить декларацию, – государственные служащие и приравненные к ним лица, а также их супруги; крупные участники банков, рынка ценных бумаг и страховых организаций и их супруги.

Обязанность распространяется также на руководителей, учредителей и участников юридических лиц, владеющих более чем 10% доли в уставном капитале или акций акционерного общества, а также их супругов-резидентов. Для учредителей и участников некоммерческих организаций предусмотрено исключение.

Форму 270.00 должны представлять лица, занимающиеся частной практикой, владельцы цифровых активов, граждане, имеющие определенные активы за рубежом, а также деньги в иностранных банках, если их совокупная сумма превышает 1000 МРП.

Обязанность возникает и при получении доходов, которые физическое лицо должно облагать налогом самостоятельно. К ним могут относиться, например, отдельные доходы от аренды имущества, зарубежных банковских счетов, операций с цифровыми активами и другие доходы, по которым налог не был удержан у источника выплаты.

Кроме того, Налоговым кодексом предусмотрена обязанность представлять декларацию для физических лиц, получивших за отчетный период доходы, в том числе за пределами Казахстана, свыше 8500 МРП. Исключение предусмотрено для лиц, у которых единственным источником дохода была заработная плата, облагаемая у источника выплаты, при соблюдении установленных законодательством условий.

Отдельное основание предусмотрено для лиц, получивших дивиденды, в том числе за пределами страны, в сумме свыше 230 тысяч МРП.

Дорогая покупка тоже может стать основанием для декларации

Еще одно основание для представления формы 270.00 – приобретение в течение отчетного года определенного имущества совокупной стоимостью свыше 20 тысяч МРП.

При расчете применяется МРП, действовавший в 2025 году, – 3 932 тенге. Таким образом, порог составляет 78,64 млн тенге.

При этом речь идет не о любых покупках. В соответствующий перечень входят недвижимость, механические транспортные средства и прицепы, доли участия в уставном капитале юридического лица, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия в жилищном строительстве и инвестиционное золото.

Например, если в течение 2025 года человек приобрел квартиру за 70 млн тенге и автомобиль за 15 млн тенге, совокупная стоимость такого имущества составит 85 млн тенге и превысит установленный порог.

Цифровые активы и зарубежная недвижимость тоже имеют значение

Отдельное внимание необходимо обратить на имущество и активы за пределами Казахстана.

Наличие на конец отчетного периода зарубежной недвижимости, транспорта, определенных ценных бумаг, доли в иностранной компании, инвестиционного золота и других предусмотренных законодательством активов может стать основанием для представления декларации.

То же касается цифровых активов. Владельцы таких активов входят в число лиц, обязанных представить форму 270.00.

В декларации также отражаются деньги на счетах в иностранных банках, если их совокупная сумма превышает 1000 МРП.

При этом сведения о зарегистрированных в Казахстане квартирах и автомобилях налоговым органам доступны из государственных информационных систем. Однако само приобретение дорогостоящего имущества в течение отчетного года может стать основанием для подачи декларации, если совокупная стоимость предусмотренных законом приобретений превысила 20 тысяч МРП.

Для отдельных категорий декларантов предусмотрено также раскрытие источников покрытия расходов на приобретение имущества.

Например, если государственный служащий приобрел квартиру, в предусмотренных законодательством случаях в декларации необходимо показать источник средств: собственные накопления, средства от продажи другого имущества, заем или другие источники.

Что будет, если не успеть до 15 сентября

За нарушение сроков представления налоговой отчетности предусмотрена административная ответственность.

Как пояснил адвокат Коллегии адвокатов Астаны Айдар Советбеков, при первом случае несвоевременного представления декларации предусмотрено предупреждение.

«При первом факте несвоевременной сдачи декларации законодательство предусматривает предупреждение. Если гражданин повторно пропускает срок сдачи налоговой отчетности в течение года после привлечения к ответственности, предусмотрен штраф в размере 15 МРП», – пояснил адвокат.

Такой порядок также приводится в актуальных разъяснениях органов государственных доходов: за первое нарушение срока – предупреждение, за повторное в течение года – штраф в размере 15 МРП.

Отдельная ответственность предусмотрена за представление неполных или недостоверных сведений. При первом таком нарушении предусмотрено предупреждение, при повторном в течение года – штраф в размере 3 МРП.

Нашел ошибку после отправки – что делать

Ошибка при заполнении декларации не означает, что гражданин уже не сможет исправить сведения.

Налогоплательщик вправе внести изменения и дополнения, представив дополнительную декларацию за соответствующий отчетный период.

«Если человек допустил ошибку в декларации или забыл указать имущество либо доход, он вправе внести изменения и дополнения, подав дополнительную налоговую декларацию. Поэтому при самостоятельном обнаружении ошибки лучше не ждать действий налогового органа, а исправить сведения», – отметил Айдар Советбеков.

Возможность самостоятельно исправлять ошибки путем подачи дополнительной декларации подтверждается и разъяснениями органов государственных доходов.

Если же нарушение обнаружат налоговые органы в рамках налогового контроля, гражданину необходимо действовать в соответствии с полученным уведомлением и исполнить его в установленный срок.

Ошибка и сокрытие – не одно и то же

Ответственность зависит от характера нарушения.

Техническую ошибку или представление неполных либо недостоверных сведений необходимо отличать от умышленного неотражения информации, которую гражданин обязан был задекларировать.

В частности, отдельная ответственность предусмотрена за сокрытие физическим лицом путем неотражения в декларации подлежащих декларированию сведений о зарубежном имуществе, а также деньгах на счетах в иностранных банках. За такое нарушение КГД указывает штраф в размере 100 МРП.

Поэтому последствия в каждом случае зависят от характера нарушения, обстоятельств дела и конкретной нормы законодательства.

Можно ли обжаловать решение налогового органа

Если гражданин не согласен с привлечением к административной ответственности, он вправе обжаловать принятое решение в установленном законом порядке.

По словам адвоката, механизм обжалования зависит от того, какой именно акт вынес налоговый орган. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в предусмотренном законодательством порядке. Для уведомлений и других решений органов государственных доходов также предусмотрены соответствующие процедуры обжалования.

Айдар Советбеков рекомендует гражданам, которые только сейчас узнали о необходимости представить декларацию, не откладывать ее заполнение до последнего дня.

Подать декларацию можно через Кабинет налогоплательщика, портал электронного правительства, мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile, а также через приложения ряда банков. Предусмотрена и возможность подачи на бумажном носителе.

Крайний срок представления деклараций – 15 сентября 2026 года. При этом форма 250.00 представляется в году возникновения соответствующей обязанности, а форма 270.00 в этом году подается за отчетный 2025 год.

Ранее сообщалось, что в Казахстане вводят новые правила интернет-покупок: появятся НДС и отдельная декларация.