В Казахстане до 2027 года планируют модернизировать более 2,6 тыс. км железных дорог и построить новые линии, передает BAQ.KZ.

По словам министра транспорта РК Нурлан Сауранбаев, до 2027 года в стране будет построено около 800 км новых железных дорог, модернизировано 2 658 км путей, а ежегодно ремонтируется до 1 500 км.

Он отметил, что в 2025 году уже введены в эксплуатацию участки Достык – Мойынты и обход Алматы. На апрель 2026 года продолжается строительство линий Дарбаза – Мактаарал, Мойынты – Кызылжар и Бахты – Аягоз.

В то же время в отрасли сохраняются серьёзные проблемы. Сенатор Шакарим Буктугутов заявил, что износ магистральной железнодорожной сети достиг 57%.

По его словам, только треть железных дорог имеет два пути, около 60% станций не приспособлены для длинносоставных поездов, а более двух третей сети не электрифицировано.

