До 30 суток ареста за мат в соцсетях: депутат предложила дать судам больше вариантов наказания
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Законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа вводит ответственность за нецензурную брань в СМИ и на онлайн-платформах. За повторное нарушение в течение года грозят общественные работы до 100 часов или арест до 30 суток. Депутат Курултая Гульзира Атабаева предложила расширить выбор наказаний, и министр культуры и информации Арман Кырыкбаев с этим согласился.
Саму норму депутат поддержала.
«Проблема острая. Нецензурную брань видят наши дети. И наказывать действительно за это нужно. Но наказание должно быть соразмерным», – сказала Гульзира Атабаева.
Ответственность за брань в сети предлагают закрепить в статье 434 Кодекса об административных правонарушениях. По мнению депутата, суду стоит дать более широкий выбор. Например, при повторных нарушениях назначать более высокие штрафы, общественные работы или административный арест в зависимости от обстоятельств.
Министр пояснил, что разработчики исходили из сложившейся практики. По его словам, речь идет о статье о мелком хулиганстве, где уже предусмотрены разные санкции, вплоть до ареста.
«Мы концептуально вас поддерживаем. То есть у нас нету самоцели во что бы то ни стало нарушителя арестовывать, наказывать», – ответил Арман Кырыкбаев.
«Речь идет о том, чтобы мы создали, приняли такие нормы, которые позволят предотвращать. То есть речь идет о профилактике», – добавил он.
Министерство готово обсудить вопрос в рабочей группе, но, по словам министра, туда нужно будет пригласить и представителей правоохранительных органов.
Ранее BAQ.KZ подробно рассказывал, что предлагает законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа.
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