Законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа вводит ответственность за нецензурную брань в СМИ и на онлайн-платформах. За повторное нарушение в течение года грозят общественные работы до 100 часов или арест до 30 суток. Депутат Курултая Гульзира Атабаева предложила расширить выбор наказаний, и министр культуры и информации Арман Кырыкбаев с этим согласился.

Саму норму депутат поддержала.

«Проблема острая. Нецензурную брань видят наши дети. И наказывать действительно за это нужно. Но наказание должно быть соразмерным», – сказала Гульзира Атабаева.

Ответственность за брань в сети предлагают закрепить в статье 434 Кодекса об административных правонарушениях. По мнению депутата, суду стоит дать более широкий выбор. Например, при повторных нарушениях назначать более высокие штрафы, общественные работы или административный арест в зависимости от обстоятельств.

Министр пояснил, что разработчики исходили из сложившейся практики. По его словам, речь идет о статье о мелком хулиганстве, где уже предусмотрены разные санкции, вплоть до ареста.

«Мы концептуально вас поддерживаем. То есть у нас нету самоцели во что бы то ни стало нарушителя арестовывать, наказывать», – ответил Арман Кырыкбаев. «Речь идет о том, чтобы мы создали, приняли такие нормы, которые позволят предотвращать. То есть речь идет о профилактике», – добавил он.

Министерство готово обсудить вопрос в рабочей группе, но, по словам министра, туда нужно будет пригласить и представителей правоохранительных органов.

Ранее BAQ.KZ подробно рассказывал, что предлагает законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа.