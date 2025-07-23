На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты в обменных пунктах страны на 23 июля, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы его продают за 535,5-536,5 тенге, Астане и Шымкенте – за 536-537 тенге.

В Аксу, Риддере, Семее, Талдыкоргане и Павлодаре "зеленый" стоит 536 тенге, Актобе – 537,5 тенге, Каскелене – 536,5 тенге, Костанае – 535-539 тенге, Уральске – 537 тенге.

Днем ранее его максимальная стоимость составила 533 тенге.