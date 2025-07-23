До 539 тенге подорожал доллар в казахстанских обменниках
Сегодня, 10:22
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Сегодня, 10:22Сегодня, 10:22
107Фото: BAQ.KZ
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты в обменных пунктах страны на 23 июля, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы его продают за 535,5-536,5 тенге, Астане и Шымкенте – за 536-537 тенге.
В Аксу, Риддере, Семее, Талдыкоргане и Павлодаре "зеленый" стоит 536 тенге, Актобе – 537,5 тенге, Каскелене – 536,5 тенге, Костанае – 535-539 тенге, Уральске – 537 тенге.
Днем ранее его максимальная стоимость составила 533 тенге.
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