До 542 тенге выросла стоимость доллара в обменниках Казахстана
Продолжает расти.
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
165Фото: BAQ.KZ
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты в обменных пунктах страны на 24 июля, передаёт BAQ.KZ.
Сегодня в Алматы доллар продают за 539-540 тенге, Астане – за 540-541 тенге, Шымкенте – за 539,5-540 тенге.
В Аксу, Талдыкоргане, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 540 тенге, Актобе – 539,9 тенге, Костанае – 542 тенге, Уральске – 541 тенге.
Днем ранее максимальная цена за доллар в обменниках РК составила 539 тенге.
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