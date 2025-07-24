На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты в обменных пунктах страны на 24 июля, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в Алматы доллар продают за 539-540 тенге, Астане – за 540-541 тенге, Шымкенте – за 539,5-540 тенге.

В Аксу, Талдыкоргане, Экибастузе и Павлодаре "зеленый" стоит 540 тенге, Актобе – 539,9 тенге, Костанае – 542 тенге, Уральске – 541 тенге.

Днем ранее максимальная цена за доллар в обменниках РК составила 539 тенге.