В Казахстане модернизируют программу добровольного переселения граждан в регионы, где не хватает специалистов. Теперь участники смогут получить значительно большую финансовую поддержку для покупки собственного жилья, а воспользоваться программой смогут не только безработные, но и востребованные специалисты, а также главы крестьянских и фермерских хозяйств, передает BAQ.KZ.

Главным изменением стало увеличение размера сертификата экономической мобильности.

Теперь его максимальная сумма составляет до 7 миллионов тенге (1 625 МРП). Эти средства можно использовать для приобретения собственного жилья после переезда.

Как отмечают разработчики программы, цель нововведения – не просто помочь человеку сменить место жительства, а создать условия, чтобы он смог закрепиться в новом регионе и начать там полноценную жизнь.

Какие еще меры поддержки

Помимо помощи на покупку жилья участники программы могут рассчитывать и на другие меры государственной поддержки.

Им компенсируют расходы на переезд, предоставляют выплаты на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, а также оказывают содействие в трудоустройстве.

Таким образом, государство сопровождает переселенцев на всех этапах – от переезда до адаптации на новом месте.

Работу можно найти до переезда

Одним из преимуществ программы остается возможность заранее подобрать место работы.

Для этого представители принимающих регионов регулярно проводят ярмарки вакансий в областях, откуда планируется переселение.

Благодаря этому будущие участники программы могут познакомиться с работодателями, узнать условия труда и принять решение о переезде еще до смены места жительства.

Кому доступна программа

Еще одно важное изменение касается круга участников. Если раньше программа была ориентирована главным образом на безработных граждан, то теперь воспользоваться государственной поддержкой смогут также востребованные специалисты различных отраслей и главы крестьянских и фермерских хозяйств.

Ожидается, что это позволит эффективнее закрывать кадровый дефицит в принимающих регионах.

Подать заявку можно онлайн

Процесс участия сделали полностью цифровым. Подать заявление, ознакомиться с картой переселения, изучить список востребованных профессий и подобрать подходящую вакансию можно дистанционно через портал migration.enbek.kz.

Это позволяет будущим переселенцам заранее получить необходимую информацию и подготовиться к переезду без лишних поездок.

Программой уже воспользовались почти 74 тысячи человек

Программа добровольного переселения действует в Казахстане с 2017 года.

За это время ее участниками стали 73,9 тысячи человек. Из них 31 тысяча смогла трудоустроиться на постоянную работу благодаря государственным мерам содействия занятости.

Власти рассчитывают, что после обновления условий программа станет более привлекательной и поможет привлечь в регионы еще больше квалифицированных специалистов.

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