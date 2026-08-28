Аэропорт Кендерли готов почти наполовину: в списке рейсов Баку и Астрахань
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Строительство нового аэропорта в курортной зоне Кендерли Мангистауской области выполнено на 49%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.
Ход строительства проверил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.
Новый аэродром получит взлетно-посадочную полосу длиной 2 200 и шириной 35 метров. Пропускная способность аэропорта составит до 150 пассажиров в час. Он сможет принимать самолеты Bombardier Q400, ATR-72, CRJ-200 и воздушные суда аналогичного типа.
Сейчас строители работают над взлетно-посадочной полосой, перроном, рулежной дорожкой, ограждением и подъездной дорогой. Параллельно возводятся пассажирский терминал, склад и здание службы авиационной безопасности.
К аэропорту также прокладывают сети связи, газо-, водо- и электроснабжения. Проект предусматривает пункт управления воздушным движением и объекты для аэронавигационного и метеорологического оборудования.
Куда планируют запустить рейсы
После открытия аэропорта рассматривается запуск внутренних рейсов в Атырау, Актобе, Уральск, Астану, Кызылорду и Алматы.
Среди потенциальных международных направлений названы Баку, Нукус и Астрахань.
Ожидается, что новый аэропорт сделает курортную зону Кендерли более доступной для туристов и позволит расширить географию прямых авиарейсов в Мангистауской области.
Нурдаулет Килыбай поручил обеспечить качество строительства и завершить работы в установленные сроки.
«Аэропорт „Кендерли“ – один из важных проектов в этом направлении. Его запуск позволит повысить доступность курортной зоны и создать условия для развития новых авиамаршрутов. Поэтому необходимо обеспечить высокое качество строительства и завершить работы в установленные сроки», – отметил аким области.
Недавно авиасообщение возобновили и в Аркалыке, где аэропорт не работал около 30 лет. Старое здание демонтировали, а инфраструктуру фактически создали заново. 22 августа состоялись первые рейсы по маршруту Астана – Аркалык – Астана. Восстановление и модернизация аэропорта проводились по поручению Президента, озвученному на IV заседании Национального курултая. Новый терминал рассчитан на обслуживание до 70 пассажиров в час, а в дальнейшем также планируется запустить рейсы между Аркалыком и Костанаем.
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